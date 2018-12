CNA Pensionati veste il gruppo di Protezione Civile di Senato

Golfo dei Poeti - Il brindisi di auguri per le festività natalizie di Cna Pensionati La Spezia è diventato anche quest’anno l’occasione per la consegna di un dono in beneficenza. La solidarietà a Natale, come in qualsiasi altro momento dell'anno, è di sicuro il miglior regalo che si possa fare. CNa Pensionati La Spezia ha mostrato la propria generosità consegnando ieri otto divise al gruppo di Protezione Civile Senato di Lerici. Le divise portano il logo di Cna Insieme che comprende Cna Cittadini e Cna Pensionati La Spezia e serviranno ai volontari di protezione civile. Il presidente Cna pensionati La Spezia Claudio Pomodoro, accompagnato da un nutrito gruppo di associati, ha consegnato al Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e al capo del gruppo locale di Protezione Civile Senato Marco Viviani il gradito dono e sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai volontari.