Buoni spesa, a Porto Venere è tutto pronto. Ecco come fare

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere informa che è stato attivato il servizio di richiesta dei bonus spesa per l’acquisto di generi alimentari. L’importo totale messo a disposizione da parte del Comune di Porto Venere è stato stabilito in 19.000 Euro e

potrà essere incrementato da erogazioni liberali di soggetti privati. Per informazioni è possibile contattare il numero 0187/794826 attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Il buono sarà erogato una tantum e l’importo sarà determinato in € 100 per adulti ed in € 150 per minori e non potrà superare la somma complessiva di € 500 per ogni nucleo familiare. I buoni saranno spendibili nei seguenti esercizi commerciali:

Supermercato Conad Margherita – Via Garibaldi, 7 Porto Venere

Supermercato Carrefour Express – Via Libertà, 79 Le Grazie



Per presentare la domanda.

L’istanza, scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Porto Venere, va compilata con attenzione e inoltrata via mail all’indirizzo protezionecivile@comune.portovenere.sp.it entro le 12 di mercoledì 8 aprile. Solo in caso di indisponibilità di indirizzo mail la persona può contattare i seguenti numeri 0187/794826 (attivo dalle 9 alle 13) per concordare la modalità di consegna e ritiro della domanda al proprio domicilio. I buoni spesa saranno assegnati a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, in applicazione dell’Ordinanza sindacale n. 18 del 1 aprile 2020 fino ad esaurimento dei fondi concessi con l’Ordinanza n. 658 emessa in data 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile riguardante il riparto delle risorse per solidarietà alimentare stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19.



Requisiti.

Per poter partecipare ricevere il “bonus spesa” il richiedente dovrà avere i seguenti requisiti, pena l’inammissibilità della domanda:

- Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea, con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;

- Essere residente nel Comune di Porto Venere;

- Essere esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in quanto ha perso il lavoro, ha sospeso o chiuso attività e non ha liquidità per il proprio sostentamento, soggetto con lavoro intermittente oppure che non riesce, in questa fase dell’emergenza Covid-19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare;

- Essere in possesso di un conto corrente bancario e/o postale che non superi i seguenti limiti:

- € 6.000, 00 per nucleo familiare con un solo componente;

- € 7.000,00 per nucleo familiare con due componenti;

- € 9.000,00 per nucleo familiare con tre componenti;

- € 10.0000,00 per nucleo familiare con quattro o più componenti;



Criteri di ripartizione.

Per stabilire la graduatoria degli aventi diritto l’amministrazione adotterà i seguenti criteri:

- Assenza di sostegno al reddito di provenienza statale e/o comunale e/o privato oppure di entità non significativa dal punto di vista del reddito;

- Condizione di indigenza o di necessità di nuclei familiari in carico ai servizi sociali;

- Numerosità del nucleo familiare;

- Presenza di minori e/o disabili (L.104/92).



Consegna dei buoni e norme finali.

I buoni spesa saranno consegnati direttamente all’indirizzo indicato nell’istanza presentata, in busta chiusa, dai volontari della Protezione Civile del Comune di Porto Venere e saranno immediatamente spendibili presso gli esercizi commerciali indicati nella card stessa. Si ricorda che le dichiarazioni false integrano una condotta penalmente rilevante e sarà obbligo degli uffici preposti al controllo trasmettere le stesse all’autorità giudiziaria competente. Il Comune di Porto Venere, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Porto Venere è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR.



Clicca qui per scaricare il modello dell’istanza per accedere al bonus.