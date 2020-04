Buoni spesa, a Lerici si parte da cento famiglie a "liquidità zero"

Golfo dei Poeti - Sono stati distribuiti a Lerici i buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, rivolti a persone e nuclei familiari in condizione di necessità a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono 226 le richieste pervenute al Comune di Lerici che, una volta raccolte ed esaminate le domande, ha provveduto all’erogazione dei buoni spesa già da sabato 11 aprile. La distribuzione è proseguita ieri, martedì 14 aprile, e terminerà nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile.

“Abbiamo dato la precedenza alle 100 richieste a liquidità zero, ovvero a quei soggetti che nel mese di marzo, a causa dell’emergenza Covid-19, non hanno percepito alcun compenso. Gli uffici hanno lavorato sodo affinché queste persone entrassero in possesso dei buoni prima delle festività pasquali – spiega il sindaco Leonardo Paoletti -. Entro oggi provvederemo a soddisfare tutte le restanti domande”.

Sono stati distribuiti buoni spesa per un importo complessivo pari a circa 80.000 euro, di cui circa 53.000 provenienti dal contributo statale del 29 marzo 2020 e i restanti 27.000 euro finanziati con risorse del bilancio comunale. “Abbiamo integrato il contributo fornito dallo Stato con fondi tratti dal bilancio comunale per dare risposta a tutte le richieste ricevute, senza escludere nessuno – aggiunge il sindaco Paoletti -. Non è stata stilata nessuna graduatoria, tutte le domande presentate sono state accolte”.