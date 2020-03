Buongiorno Lerici: "Nel rispetto della privacy, vorremmo conoscere incidenza virus nel comune"

Golfo dei Poeti - Dal gruppo Buongiorno Lerici, nato poco prima dell'esplosione dell'emergenza come laboratorio della società civile in vista delle elezioni comunali, arrivano alcune osservazioni sull'emergenza sanitaria. “Manca quell’insieme di regole e disposizioni (un protocollo) da applicare a seguito di un intervento di ricovero per patologie che possano ragionevolmente essere ricondotte all’infezione da COVID-19, cioè: immediato intervento di sanificazione delle parti comuni (nel caso di condomini) e delle parti direttamente accessibili agli operatori dei vari servizi (posta, corriere, raccolta rifiuti, attività di manutenzione e di pulizia); avvertenze e buone pratiche da attivare nelle immediate vicinanze del sito in questione; monitoraggio sull' eventuale diffusione del contagio”.



Il gruppo, che premette di voler dare un contributo costruttivo e scevro da vis polemica, rileva inoltre che “è stato reso disponibile un numero dedicato agli anziani e alle famiglie come supporto di assistenza a distanza, bene, è utile, ma sarebbe necessario anche un contatto immediato con i famigliari dei casi certi o seguiti, con rilascio di una prima informativa (numeri utili, avvertenze, buone pratiche), nonché supporto sistematico e monitoraggio. E per quanto possibile, naturalmente rispettando privacy e riservatezza delle famiglie, sarebbe meglio sapere l'aggiornamento periodico dei casi sul territorio lericino: acclamati, in accertamento... solo ed esclusivamente per avere sentore dell'incidenza nel nostro comune del virus”.