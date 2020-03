Buongiorno Lerici: "Contagio nella Rsa". Il sindaco: "Incoscienti, mai procurare allarme"

Golfo dei Poeti - Qualche giorno fa il gruppo civico Buongiorno Lerici, piattaforma nata in vista delle elezioni comunali, ha chiesto a Palazzo civico informazioni sui numeri lericini del contagio da coronavirus. E oggi il sodalizio, con un intervento digitato all'interno del relativo gruppo pubblico di discussione su Facebook, è andato all'attacco sulla situazione della residenza per anziani Belvedere di Santerenzo. “Veniamo informati - in maniera certa - che nella struttura Belvedere di San Terenzo mancherebbero le protezioni adeguate; i tamponi agli ospiti con febbre (attualmente due) hanno dato un risultato positivo. Un membro del personale ha la febbre, è a casa e aspetta l’esito del tampone. Si auspica una verifica del sindaco e delle autorità competenti e l’intervento per chiedere quantomeno il tampone per tutti (personale e degenti) perché potenzialmente positivi e per sollecitare l’ottenimento per mascherine fpp3. È urgente e necessario! Remiamo tutti nella stessa direzione!”. Un post, quello di Buongiorno Lerici – gruppo animato che tra i suoi animatori ha il presidente della Marittima Bernardo Ratti -, che ha cagionato la risposta del sindaco lericino Leonardo Paoletti.



“Ho contatti costanti con gli uffici sanitari – ha scritto il primo cittadino - e non esiste oggi nessun ospite, con sintomi, positivo al coronavirus e che pertanto possa dirsi malato da virus nella Rsa di San Terenzo. Se devo dare dati mi limito ai numeri senza dire dove, ovviamente per rispetto del diritto alla riservatezza. In questo caso mi spingo oltre visto il provocato allarme dato da chi è definibile quanto meno un incosciente. L' Ufficio di Igiene Pubblica mi ha scritto relazione dove dichiara che fin dall'inizio della epidemia il rapporto con la direzione sanitaria della Rsa è di proficua collaborazione. Che la situazione della struttura è tra le migliori nella provincia. Ancora, che la Rsa assicura la dotazione di tutti i dispositivi di protezione individuale. Dalla struttura smentiscono ogni affermazione resa nel post di questo gruppo che si chiama Buongiorno Lerici. Attendo relazione scritta dalla Direzione Sanitaria della Rsa”.



“In ogni caso – ha concluso Paoletti - questo è l'esempio di ciò che mai va fatto. Mai procurare allarme. Esiste a Lerici una Stazione dei Carabinieri ai quali rivolgere denuncia. In modo riservato ma efficace. Carabinieri ai quali io stesso oggi ho chiesto di intervenire per accertare i fatti e in tal senso stanno già operando”.