Buongiorno Lerici: "Chiarimenti sulla situazione delle case di riposo"

Golfo dei Poeti - “Dai vari telegiornali nazionali si ha notizia di un fenomeno particolarmente grave, un dramma silenzioso che abbraccia un po' tutta Italia, riferito a moltissime case di riposo per anziani e Rsa che hanno una percentuale altissima di contagi tra ospiti e dipendenti, purtroppo anche molti decessi, in proporzioni di gran lunga maggiori rispetto all'esterno”. Lo si legge in un post pubblicato da 'Buongiorno Lerici', gruppo civico di elaborazione politica costituitosi nelle scorse settimane in ottica elezioni comunali. “Dato che nel territorio lericino ci sono strutture simili, siamo a chiedere se la situazione di questi istituti all'interno del nostro comune sia monitorata e se ci sono stati o ci sono casi di Covid 19 al loro interno. Una rassicurazione in merito sarebbe importante, sia per gli abitanti sia per gli ospiti, nonché per i familiari e per il personale, che si spera sia protetto e fornito di dispositivi di protezione individuale adeguati. Non si vuole fare allarmismo specialmente in questa situazione, ma sarebbe importante, per tranquillizzare, una informativa in merito”, concludono dal gruppo.