Buongiorno Lerici: "Basta scontri, così ci rimette la scuola"

Golfo dei Poeti - "Dopo le accuse del sindaco a tutti coloro che hanno 'osato' dissentire sulla gestione dell'amministrazione nei confronti della scuola, tacciati, come minimo, di essere 'polemizzatori' - con il solito codazzo di 'ultras' a prescindere - ancora una volta è dovuta intervenire la dirigente, con una comunicazione precisa, dettagliata, su come è stata gestita la problematica tablet e computer. Ancora una volta la scuola, suo malgrado, è stata mortificata, e la sua dirigente ha dovuto, immaginiamo con che entusiasmo e con che disagio, intervenire". Così dalla piattaforma civica Buongiorno Lerici, nata lo scorso inverno.



"Solo a Lerici viene attaccato in questa maniera, sistematica, il massimo dirigente della scuola, la preside, che è sempre costretta a rispondere, suo malgrado, con dati puntuali, a seguito di post su social, accuse, ecc. A nostro avviso una mortificazione dell'istituzione scolastica .

Andrebbero percorse altre strade, di confronto istituzionale, e non a mezzo 'risse' su social e articoli sui giornali. Ci rimettono la scuola, i genitori, i ragazzi", concludono dal gruppo.