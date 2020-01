Boom lavoratori Fincantieri, scatteranno le sanzioni in Via Pianelloni

Golfo dei Poeti - In arrivo le strisce bianche per delimitare la carreggiata di Via Pianelloni, tra Muggiano e Pozzuolo. Saranno tracciate a breve, appena il meteo lo consentirà. Di conseguenza, chiunque parcheggerà lungo la via invadendo anche parzialmente al carreggiata – ora che questa verrà segnata – sarà sanzionato. Lo ha spiegato il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti stasera in assemblea a Pozzuolo, confermando l'orientamento emerso sempre al centro sociale la scorsa settimana dopo che i residenti avevano sonoramente bocciato l'ipotesi di un senso unico a salire con la contestuale tracciatura di 130 posteggi. La mossa, com'è noto, viene adottata da Palazzo civico per rispondere all'incremento di lavoratori (una media di mille unità in più al giorno) a Fincantieri Muggiano. L'amministrazione 'accusa' l'azienda di non essersi attivata per elaborare una strategia per non far ricadere pesantemente il boom di operai sul territorio che accoglie lo stabilimento, con tutto quel che ne deriva in termini di necessità di posti auto. “Saranno consentiti solo i parcheggi, lato scarpata, con tutte le quattro ruote fuori dalla carreggiata – ha spiegato il primo cittadino di fronte a una sessantina di pozzuolesi -. Metteremo degli avvisi per annunciare il cambiamento. E presto cominceremo a sanzionare. Trattandosi di zona di confine, ho anche scritto una mail al sindaco Peracchini affinché la Municipale spezzina, come la nostra, vigili sulla situazione”.