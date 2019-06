Bici elettriche alla Venere azzurra, l'idea del Comune

Golfo dei Poeti - Nuove idee per la mobilità lericina. Il Comune ha lanciato un avviso per raccogliere l'eventuale interesse a installare alla Venere Azzurra un noleggio di biciclette elettriche. Le realtà ingolosite dall'occasione dovranno farsi avanti con offerta in busta chiusa – tutti i dettagli sul sito istituzionale dell'ente – entro le 12.00 del prossimo 10 luglio. La call è rivolta a operatori economici del territorio comunale lericino e riguarda un'area di 30 metri quadrati dove sono già presenti colonnine di appoggio per le bici, area che il Comune intende dare in concessione per due anni all'eventuale offerente. Il quale dovrà garantire la presenza di almeno dieci biciclette elettriche, predisporre in autonomia la fornitura di ricariche per i velocipedi da noleggiare e stoccare i mezzi in uno spazio alternativo nelle ore serali, una volta concluso il servizio giornaliero. Necessario naturalmente tenere l'area in modo decoroso.



Chi si farà avanti dovrà altresì elaborare un progetto di promozione del servizio offerto - una breve relazione descrittiva - “dal quale si evinca la possibilità di integrarlo con i servizi turistici già presenti e offerti sul territorio”, come si legge nell'avviso diramato da Piazza Bacigalupi. Nella busta i concorrenti dovranno anche precisare la loro offerta economica, cioè il canone annuo dovuto al Comune per la concessione dello spazio e delle attrezzatura. La base a partire dalla quale può essere proposto un rialzo è di 500 euro all'anno.