Bellezza e disturbi alimentari, un incontro al castello di Lerici

Golfo dei Poeti - Ci reggiamo su dei pilastri, mente e corpo, ma troppo spesso tralasciamo il concetto di anima, un po' come se non ci appartenesse o fosse un tema da non tenere in considerazione. L'anima, intesa come incanto della vita, in realtà, è ciò che fa emergere la vera bellezza, e la sua ricerca può rappresentare l'ancora di salvezza anche di fronte alla malattia. Basta spostare lo sguardo per poterla osservare e prendersene cura. Da un'idea di Alessandra Di Sibio e Fabrizio Caron, il prossimo 16 novembre, dalle 9 alle 17, presso il Castello di Lerici, assieme alle relatori Patrizia Mazzella, Sabrina Cabassi, Barbara Piastri, Monica Nicoli, Laura Angella, Paolo Zavanella, Donatella Beneventi e Alessandra Di Sibio, si parlerà di disturbi alimentari, di bellezza, di archetipi femminili, della potenzialità simbolica ed espressiva del corpo nell'arte, del senso d'infinito insito nell' uomo, di fotografia come ponte tra le emozioni ed il proprio vissuto. Presente l'associazione culturale Imagomentis, che lega fotografi di tutta Italia, ed inaugurerà la mostra fotografica, voluta e fortemente legata alla conferenza, "I riflessi dell'anima, viaggio tra immagini e parole", curata da Fabrizio Caron