Battelli per Palmaria e Porto Venere, quattro giorni di servizio straordinario

Golfo dei Poeti - Il 30 e 31 maggio e il 1 e 2 giugno servizio straordinario del Consorzio marittimo turistico 5 Terre Golfo dei Poeti per Porto Venere e Isola Palmaria con partenza da passeggiata Morin. Mentre si sta programmando l’attività estiva degli stabilimenti della Marina, parte con un assaggio della prossima stagione il collegamento con l’Isola, meta preferita di tanti spezzini e di tanti turisti attratti dalla bellezza delle spiagge e dei sentieri. I passeggeri dovranno essere muniti di mascherina durante le operazioni di acquisto del biglietto, imbarco e sbarco e durante tutto il periodo della navigazione.

Dalla Spezia per l’Isola Palmaria e Porto Venere partenze alle ore 9,00 - 10,30 – 12,00 – 14,30 – 16,00;

Dalla Palmaria per La Spezia rientri alle ore 12,40 – 15,10 – 17,00 – 18,00;

Da Porto Venere per La Spezia rientri alle ore 12,40 – 15,10 -17,15 – 18,15;

Prezzi dei biglietti A/R: adulti 15,00 euro, bambini da 6 a 11 anni 8,00 euro;

Residenti in provincia della Spezia: adulti 9,00 euro, bambini da 6 a 11 anni 3,00 euro