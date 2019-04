Bando residenzialità: contributo all'acquisto e sostegno ai 'già' lericini

Due idee allo studio dell'amministrazione comunale di Lerici.

Golfo dei Poeti - Sarà ancora 'Bando residenzialità' a Lerici. L'iniziativa, che in occasione del lancio, nel 2017, si guadagnò la ribalta nazionale, è stata replicata nel 2018, con 34 richieste di contributo all'affitto (a fine aprile scadono i termini per la consegna di tutti i documenti e il perfezionamento delle pratiche): si tratta di 200 euro mensili, per cinque anni, da corrispondere a nuclei famigliari che decidano di venire a risiedere in affitto nel Lericino. “Confermiamo il terzo bando, stiamo valutando come farlo – ha detto in consiglio comunale il consigliere Marco Muro, delegato a Famiglia e Residenzialità -. Senz'altro se decideremo di aprire al contributo per l'acquisto di una casa, le regole saranno diverse”. Un possibile e impattante cambiamento, quindi, per la terza edizione del bando, per il quale al momento sono stati stanziati 24mila euro. E, guardando alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-21, si legge che di modifica potrebbe essercene anche un'altra: “Si valuta di allargare la partecipazione a giovani coppie già residenti a Lerici e a chi vuole acquistare una prima casa nel Comune”. Insomma, va bene attivarsi per attrarre residenti... ma anche per trattenere quelli che già ci sono.



Sempre Muro ha spiegato che il tesoretto per il bando che assegna contributi al pagamento dell'affitto dei residenti lericini passerà da 30mila a 50mila euro. “Valuteremo bene come farlo in modo da distribuire sostegni consistenti. L'anno scorso ci sono state tante richieste e c'è chi alla fine ha preso cento euro”, ha osservato il consigliere, che ha concluso aggiungendo che “con il nuovo accordo territoriale in vigore tra sindacati dei proprietari e degli inquilini, che permette di usufruire dei vantaggi fiscali derivanti dal contratto a canone concordato, è prevista la riduzione della Tasi all’1 per mille per chi affitta a residenti con questa modalità”.