Bandiere e polemiche, interviene anche il don: "Tricolore appartiene a tutti"

Golfo dei Poeti - La diatriba sulle bandiere da esporre sul castello di Lerici acquista nuovi protagonisti. Sotto l'ormai famoso post del sindaco Leonardo Paoletti è infatti comparso nelle scorse ore anche un intervento di don Luca Pescatori, parroco di San Michele Arcangelo alla Spezia. “È strano che in Italia la bandiera sventoli solo sui palazzi delle istituzioni, al massimo su qualche scuola – ha osservato -. Ma poi… come se non appartenesse ad ogni cittadino… Al massimo la si vede appesa a qualche balcone per il 25 aprile, anzi molto più spesso e con maggior convinzione quando l’Italia vince qualche partita internazionale (ma l’Italia è solo quello o c’è altro?). In altre nazioni la bandiera è usata con sentimento da tutti quanti, non capisco perché in Italia si debbano fare problemi anche sulla bandiera nazionale. Che poi in molte località si accostino due bandiere, quella nazionale e quella locale, è un dato di fatto e può essere un’idea che sul castello sventolino tutte e due. Tra l’altro quella genovese ci sta anche bene, richiama ad una storia forte e vissuta, ma penso che nessuno si identifichi più con la bandiera genovese che con quella italiana”. Per la cronaca, da un lato c'è il Tricolore messo dal Comune, dall'altra la Società marittima di Mutuo soccorso che – senza escludere il vessillo nazionale – vorrebbe veder ripristinata sul pennone del maniero la bandiera genovese di San Giorgio. Una querelle certo non estranea ai rapporti da tempo non idilliaci tra Palazzo civico e lo storico sodalizio mutualistico lericino.