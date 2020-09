Baia blu, il nuovo parcheggio 'aiuta' il centro sociale

Golfo dei Poeti - Ok allo schema di convenzione per la realizzazione di un nuovo parcheggio presentato dalla società Baia Blu. L'approvazione arriva dalla giunta comunale di Lerici, in uno dei suoi ultimi pronunciamenti precedenti il voto che ha confermato il sindaco Paoletti alla guida del Comune. La pratica riguarda la realizzazione di un parcheggio in struttura, da circa novanta posti, adiacente lo stabilimento balneare della Baia blu e l'esistente parcheggio a raso.

La convenzione prevede che la società Baia Blu, soggetto realizzatore del parcheggio, si impegni a dotare di nuovi arredi il centro sociale di Pozzuolo, in particolare dieci tavoli impilabili da esterno, quaranta sedie da bar e un freezer a pozzetto, per un valore complessivo di circa 4.200 euro. L'intervento dovrebbe partire a breve, anche in modo da avere più parcheggi in vista della prossima stagione. Il parcheggio in struttura sarà pertinenziale allo stabilimento balneare Baia Blu e farà parte integrante dell’attività.



N.R.