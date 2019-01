Attenzione ai truffatori. Il Comune di Porto Venere e in carabinieri incontrano i cittadini

Golfo dei Poeti - Il Comandante della stazione Carabinieri, Massimo Formicola e il Sindaco del Comune di Porto Venere, Matteo Cozzani, incontreranno la popolazione per discutere sul sempre più attuale tema: “Truffe ai danni degli anziani”.

I cittadini di Porto Venere sono invitati a partecipare agli incontri organizzati dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Porto Venere, in collaborazione con il Comune di Porto Venere, che si terranno: mercoledi 16 gennaio alle 15 presso Palestra “Forza e Coraggio” Le Grazie, mercoledi 23 gennaio alle 15 nella Sala Montero di Porto Venere e mercoledì 30 gennaio alle 15.00 presso il Centro Sociale di Fezzano.

Il Comandante, Massimo Formicola, spiegherà a tutti gli intervenuti come ci si comporta per affrontare al meglio le varie situazioni problematiche, illustrando le truffe più ricorrenti, come difendersi nelle proprie abitazioni, cosa fare quando si viene avvicinati da persone sconosciute o millantanti un ruolo, ad esempio un messo comunale, un tecnico addetto alla riparazione e al controllo o un delegato dal parroco locale per una falsa raccolta fondi. L’incontro, a cui saranno presenti anche il Sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani e il Vice-Sindaco Paola Barsotti sarà l’occasione per dare agli anziani presenti consigli utili che ognuno può mettere in pratica quotidianamente per proteggersi da questo tipo di reato.

Il Comune di Porto Venere metterà a disposizione delle persone con difficoltà di deambulazione il servizio trasporto, previa prenotazione al seguente numero 0187/794844.