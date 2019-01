Asta stracciata per il lotto della Venere. Con burla del sindaco

I 10mila metri quadrati che avrebbero dovuto ospitare una struttura ricettiva ancora al centro di una vendita giudiziaria. L'ironia del primo cittadino Paoletti: "Foto con sfondo a cinque stelle".

Golfo dei Poeti - Iniziato da oltre tre anni, prosegue il viaggio nelle aste giudiziarie del lotto edificabile alla Venere Azzurra di Lerici. Un arcinoto sbancamento adiacente il parcheggio, la piscina, l'altrettanto famosa Rta, edificata e mai partita. Il Puc vigente prevede per la aree poste in vendita una destinazione a Tr. 2 Distretto di trasformazione con obbligo di ricorso al Puo di iniziativa privata o pubblica per l’intervento all’interno del perimetro dell’area destinata a “Strutture ricettive”. Il Puo a suo tempo approvato e oggi scaduto prevedeva la possibilità di realizzare sull’area oggetto di vendita un corpo di fabbrica della superficie complessiva di 3.550 mq ad uso albergo non residenziale sviluppato su sei livelli, cinque dei quali destinati alle camere. Un'incompiuta sulla quale lo scorso fine settimana hanno ironizzato con un tagliente selfie l'attuale sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, e il consigliere Massimo Carnasciali. “Erano anni che aspettavamo l'occasione per fare un selfie con lo sfondo dell'albergo a cinque stelle alla Venere”, ha digitato il primo cittadino.



La prossima asta si terrà la mattina del 14 marzo in tribunale, con termine per la presentazione delle offerte fissato al giorno precedente. La base d'asta è di 600mila euro. Il lotto consta di 10mila metri quadrati perimetrati da muri in pietra e da una recinzione di cantiere allestito in seguito ad un iniziale intervento edilizio (movimento terra e opere di sostegno, nessuna edificazione) poi abbandonato: storia di un decennio fa. Il valore del bene, asta (deserta) dopo asta, è crollato: il valore è stimato infatti in 4 milioni e 800mila euro. Pratica tra le mani del rag. Michele Sommovigo, nel cui studio di Via Parma 73 alla Spezia vanno presentate eventuali offerte. Per l'invio telematico bisogna invece far riferimento al sito www.spazioaste.it.