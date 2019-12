Associazioni in piazza per salvare il Parco: "Attacco gravissimo"

Golfo dei Poeti - Ambientalisti in piazza contro l'ipotesi di cancellare il Parco regionale di Montemarcello-Magra. Domenica 8 dicembre alle 10.30 presso la Rotonda di Lerici scendono in campo WWF, Legambiente Lipu, Italia Nostra, Associazione Posidonia e Comitato PalmariaSI' MasterplanNO. Lunedi 9 dicembre verrà discussa in Commissione ambiente (per il suo successivo inoltro alla votazione in Consiglio Regionale) la proposta di legge che prevede l'abolizione dell'ente parco ed il passaggio dei compiti alla Provincia, ente che sappiamo ormai impossibilitato ad esercitare mansioni, tantomeno in ambito di gestione ambientale.

"Si tratta dell'ennesimo attacco al sistema dei Parchi, il più grave perché rivolto ad un Ente che tutela un patrimonio ambientale che comprende i fiumi Magra e Vara, buona parte del promontorio di Montemarcello e parti della Piana del Magra - dicono gli organizzatori - Territori da sempre appetiti dagli speculatori, che vedrebbero finalmente le porte spalancate alla sfruttamento dell'ambiente secondo interessi di parte. E' l'ora di far sentire la nostra voce di cittadini indignati".