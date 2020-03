Asili chiusi, rette decurtate a Lerici

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici decurta le rette del nido e della sezione primavera delle settimane di servizio di cui gli utenti non hanno fruito a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso in questi giorni.

L’ Amministrazione Comunale si è presa questo impegno, riparametrando inoltre per tutti gli utenti la quota del servizio scuolabus rispetto alle settimane effettive.

“Da quando è stata proclamata l’emergenza sanitaria, abbiamo cercato di venire incontro alle famiglie - commenta l’assessore all’Istruzione e Politiche educative, Laura Toracca -. Piccoli gesti rispetto alle più complesse necessità che stiamo vivendo, ma l’obiettivo è cercare di intercettarne i bisogni ed essere al loro fianco in questo momento così delicato e disorientante”.

Si converte e prosegue online, via Skype, il servizio di sportello psicologico di ascolto dell’Istituto Comprensivo: la psicologa, la dott.ssa Serena Gualdi Pellerano, sarà a disposizione di alunni, genitori e docenti non solo per le ordinarie questioni inerenti il percorso scolastico e didattico, ma anche per fornire supporto in questo momento di forte impatto emotivo.

Sono stati inoltre avviati speciali servizi online, rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie, da parte del personale educativo Compass, per il nido e la sezione primavera. I piccoli potranno infatti avere un contatto con le loro educatrici attraverso gli schermi di un tablet o di uno smartphone, al fine di riallacciare ogni giorno un rapporto funzionale al loro benessere e mantenere in loro viva l’esperienza educativa.

Non mancherà il contributo educativo in lingua inglese da parte di Artemisia servizi culturali che, già da alcuni giorni, prosegue online il percorso intrapreso con i piccoli utenti alla scoperta della lingua, attraverso video e materiale multimediale.

Artemisia, in forza della convenzione che lega la Biblioteca Civica A.Doria a quella di Ricco’ del Golfo, ha congiuntamente attivato, inoltre, un servizio di lettura di favole rivolta a varie fasce di età e un angolo dei lettori virtuale, mediante l’ausilio del social Facebook, in cui leggere e commentare insieme l’ultima fatica di Alberto Angela “Meraviglie”, riscoprendo le bellezze della nostra bellissima Italia, di ciò che costituisce la nostra identità nazionale e anche il nostro modo di essere italiani.

Attraverso la sinergia tra il settore Politiche Sociali ed Educative, infine, sarà avviato nei prossimi giorni, in collaborazione con gli operatori della Cooperativa Elleuno, un progetto di assistenza a distanza, grazie al quale tenere compagnia e rassicurare le fasce più mature della cittadinanza e dare supporto e suggerimenti alle famiglie sulle attività da poter svolgere con i propri figli, affiancando i genitori nella attuale, e non sempre facile, gestione della vita quotidiana all’interno delle mura domestiche, senza possibilità di autentica socializzazione.