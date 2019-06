Asfaltature in Piazza Brusacà, i negozi devono chiudere

Golfo dei Poeti - Ultime curve per la riqualificazione di Piazza Brusacà a San Terenzo, un intervento che fin qui non ha mancato di trovare nella comunità lericina visioni anche diametralmente opposte: da un lato chi pensa che l'amministrazione abbia snaturato un tipico scorcio ligure, dall'altra chi è convinto che il progetto porterà a un'auspicabile razionalizzazione. In mezzo, naturalmente, qualche sfumatura. Imminente l'intervento di asfaltatura: per questo, come recita un'ordinanza di fresca emanazione, gli esercizi commerciali e pubblici il cui ingresso dia su Piazza Brusacà dovranno restare chiusi fino alle 18.00 nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno e, a meno che dopo i primi due giorni i lavori non si siano conclusi, anche venerdì 21 giugno. “Alla sera le porzioni realizzate saranno calpestabili solo pedonalmente, quindi no mezzi e no arredi esterni. Anche la presenza di una sedia potrebbe compromettere l'asfalto finale”, si legge nella nota della ditta riportata nell'ordinanza.