Asfaltature, Lerici e San Terenzo proseguono la programmazione

Golfo dei Poeti - È stata pubblicata la manifestazione di interesse per la gara d’appalto relativa alla asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali.

Gli interventi riguarderanno sia zone centrali che collinari del Comune: sarà infatti asfaltata gran parte della strada che sale alla Rocchetta e ai Monti di San Lorenzo, lo svincolo Primacina, il parcheggio del cimitero di Tellaro, via Gazzoli a Pugliola, la prima traversa di Carbognano, via Pianelloni, salita Canata e la seconda traversa di via Gozzano.

I lavori seguono quelli già eseguiti l’anno scorso nei centri di Lerici e San Terenzo, dove sono stati asfaltati i tratti più critici dal punto di vista della sicurezza delle massicciate stradali: a Lerici è stata asfaltata via Gerini, via Roma, piazza Bacigalupi e una parte dello svincolo Primacina. A San Terenzo via Garibaldi e, grazie a un accordo che l’Amministrazione ha stretto con Italgas, è stata asfaltata tutta via Gozzano e successivamente la Galleria Scoglietti e l’intera via degli Scoglietti. “La procedura di gara si concluderà nelle prossime settimane ed entro la primavera si avvieranno i lavori di asfaltatura, per un quadro economico di oltre 300.000 euro – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo -. Il capitolato è impostato in modo da procedere con le attività senza impattare particolarmente sulla viabilità. L’intervento rientra nella scelta dell’Amministrazione di migliorare la sicurezza delle strade e del territorio, anche attraverso investimenti corposi finalizzati al consolidamento dei versanti oggetto di pericolose frane a Muggiano, alle Tre strade, su tutta via Militare e sulla strada di Tellaro”.

Sono inoltre annualmente pianificati importanti interventi di prevenzione mirati alla corretta regimazione delle acque meteoriche, attraverso la pulizia di canali e cunette e la realizzazione di piccole infrastrutture finalizzate a ridurre il rischio di danneggiamento della massicciata stradale. Particolare attenzione è inoltre rivolta alla sicurezza delle alberature che sorgono a bordi delle strade.

L’interesse a partecipare dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2019.