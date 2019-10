Arti marziali: discipline, storia e dimostrazioni

Golfo dei Poeti - Domenica 17 novembre dalle 15 alle 18 il tempio buddista Musang am di Lerici presenta ed organizza l'evento "Introduzione alle arti marziali, le discipline principali,

la storia e la loro presenza in Occidente" al palazzetto dello sport dietro il Comune di Lerici, in Via F. Poggi, 20.



Ingresso gratuito ad offerta libera per sostenere il tempio e le spese organizzative.



Interverranno:

Seiun sunim per kobujutsu (antiche arti militari giapponesi), per il Tai chi e Q Gong.

Balzi Paolo Maestro 6.to Dan Aikido

Zizzu Silvio Maestro 5.to Dan Judo

Scapazzoni Katia Maestro 5.to Dan judo

Conti Enrico Maestro 4.to Dan ju jutsu



Molte sono anche discipline di autodifesa e ci sarà spazio per parlare dei corsi con le forze dell'ordine svolti da alcuni di questi maestri.

Potrebbe avere risvolti e dare input.



Spazio per domande e risposte.



Si illustrerà brevemente anche la connessione con la meditazione, specie in ambito concentrativo.

Tutte queste discipline ne fanno uso e sviluppano questa dote che sta alla base della meditazione buddista.