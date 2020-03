Anziani soli e isolati, a Lerici c'è un numero da chiamare per parlare

Golfo dei Poeti - A Lerici nessuno rimane solo. Il Comune di Lerici, in collaborazione con gli operatori della cooperativa Elleuno, ha avviato, per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un servizio di assistenza a distanza, grazie al quale tenere compagnia e rassicurare le fasce più mature della cittadinanza e, al contempo, dare supporto e suggerimenti alle famiglie sulle attività da poter svolgere con i propri figli, affiancando i genitori nella attuale, e non sempre facile, gestione della vita quotidiana all’interno delle mura domestiche.

In particolare il servizio, che prenderà il via da domani, giovedì 19 marzo, prevede:



Telefono anziani, per avere compagnia, esporre dubbi e timori, condividere stati d’animo e ricevere informazioni - cel. 3927259008;

Telefono famiglie, per organizzare attività con i figli, ricevere suggerimenti su idee originali da sviluppare e porre domande sulle esigenze dei più piccoli – cel. 3920500916.



Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 16 alle 18, fino al perdurare della prescrizione di rimanere nei propri domicili, e potrebbe essere potenziato a seconda dell’afflusso di utenza.

“In questo momento particolarmente delicato abbiamo voluto mettere a disposizione un servizio rivolto alle persone più fragili – commenta Lisa Saisi, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali -. Per questo l’iniziativa si rivolge in particolar modo agli anziani, che rappresentano una importante componente della nostra comunità, e alle famiglie, che possono necessitare di un aiuto esterno in un momento di particolare stress come quello che stiamo vivendo”.