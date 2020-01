Antincendio e impermeabilizzazione, castello di Lerici chiuso per tre mesi

Golfo dei Poeti - Da martedì scorso, 7 gennaio, il castello di Lerici è chiuso per interventi di manutenzione. Fino al giorno prima, lunedì 6, l'Epifania, il maniero lericino aveva ospitato la mostra personale antologica della pittrice Armida Pellegri, l'esposizione che ha caratterizzato l'attività natalizia dell'antica fortificazione, oggi sempre più votata alla funzione museale-espositiva. La chiusura è stata disposta per operare l'adeguamento degli impianti antincendio e delle dotazione di sicurezza, per l'installazione dell'impianto di rilevazione fumi e di allarme, per interventi relativi la gestione delle evacuazioni. I lavori, dell'importo di circa 112mila euro, prenderanno il via lunedì prossimo a cura della ditta pugliese Impresud, che si è aggiudicata la gara. L'ente comunale coglierà altresì l'occasione per fare alcuni interventi di impermeabilizzazione, laddove si erano verificate infiltrazioni, e di implementazione dell'impiantistica audiovisiva. Da Palazzo civico spiegano che i lavori dureranno circa tre mesi e che la struttura tornerà quindi ad essere aperta al pubblico nel mese di aprile.