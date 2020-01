Anpi Lerici in prima linea contro il negazionismo

Golfo dei Poeti - L’Anpi Lerici promuove la celebrazione del Giorno della Memoria, il 27 Gennaio, che ogni anno si rinnova sulla base della Risoluzione 60/7 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1° Novembre 2005 (durante la 42° riunione plenaria) e che fu istituita dopo aver notato che le giovani generazioni avevano dimenticato quanto accaduto oppure non ne erano a conoscenza.



Il 27 gennaio 1945, infatti, l’Armata Rossa aprì i cancelli di uno dei più famigerati campi di sterminio: Auschwitz e fu così che il mondo intero venne a conoscenza degli orrori legati alla Shoah, cioè dello sterminio programmato e sistematico del popolo ebraico. Questo rientrava nell’aberrante mentalità nazi-fascista che portò anche all’uccisione di zingari, omosessuali, handicappati, cioè di tutti coloro che non erano considerati membri della razza ariana.



Come ogni anno l’Anpi Lerici intende dare il proprio contributo all’esercizio di una memoria critica e consapevole attraverso un’iniziativa, ormai collaudata da anni che prevede la proiezione di un film per le scuole primarie e secondarie del comune, in collaborazione con il corpo docente e il Cinema Astoria. Questa iniziativa rientra nell’ambito dei progetti che l’Anpi Lerici porta avanti con i ragazzi, non solo per ricordare gli eventi storici del passato, ma per far sì che non si verifichino né forme di negazionismo né il ripetersi di tali orrori.