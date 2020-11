Anche da Porto Venere: "Giù le mani da Cristoforo Colombo"

Golfo dei Poeti - Lo scorso 12 novembre il gruppo consiliare di minoranza "Portovenere bene comune" ha presentato all'amministrazione una mozione intitolata: "Difesa e riscoperta della figura storica di Cristoforo Colombo nell'antistorica guerra culturale in atto negli USA e disponibilità a ricevere ed installare sul proprio territorio una delle statue già rimosse". Con questo vogliono rivolgere, ancora una volta, l'attenzione al rispetto della storia e delle tradizioni. "Ci siamo battuti più volte per la tutela della memoria sul nostro territorio e oggi riteniamo doveroso difendere la figura di Cristoforo Colombo, esploratore italiano, ligure, genovese e, chissà, magari anche portovenerese di frequentazione, durante le sue innumerevoli navigazioni nel nostro mar Ligure" - spiegano i consigliere di opposizione.



Continuano i consilieri Francesca Sacconi, Saul Carassale, Fabio Carassale e Franco Talevi: "Egli partì con l'intento di trovare una via più breve per le Indie ed invece scoprì il "nuovo mondo"; non era nelle sue intenzioni conquistare nuove terre, tanto meno attuare stermini di popolazioni o trafugare ricchezze. Cristoforo Colombo morì senza neppur sapere di aver scoperto una nuova terra e ignorando che dopo di lui sarebbero nate spedizioni volte a defraudare i popoli indigeni di quelle stesse terre. Esprimiamo solidarietà ai cittadini italoamericani che risiedono oltreoceano che hanno dovuto subire lo smacco di veder abbattuto un simbolo che li legava alla loro madrepatria e chiediamo di recuperare una di queste statue abbattute per collocarla degnamente nel nostro territorio, affinché il mito di Cristoforo Colombo non venga dimenticato".