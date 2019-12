Anche a Lerici un tavolo per arrivare alla creazione della cooperativa di comunità

Golfo dei Poeti - Il Comitato di frazione Lerici organizza per martedì 10 dicembre alle 18 presso la Sala del consiglio comunale "Me. co. e la cooperazione di comunità nella provincia della Spezia. Per una economia al servizio del bene comune! Verso la cooperativa di comunità: un futuro per il territorio".



Dal progetto Everegreen alla cooperativa di comunità. Incontro pubblico per illustrare il progetto di costituzione di una impresa sociale



Parteciperanno:

Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici

Pietro Tedeschi, Presidente Parco Montemarcello Magra Vara

Enrico Casarino, Lega Coop La Spezia

Roberto De Simone, Fondazione Manlio Canepa

Saranno presenti inoltre: Comitato di Frazione Lerici - Coop. Comunità Terre Del Magra - Coop. di Comunità Vara Cooperativa Hydra - Cooperativa b-LEAF - Legambiente Lerici



Una impresa sociale comunitaria per:

- Combattere l'abbandono dei terreni coltivati.

- Creare un marchio territoriale dei prodotti agricoli.

- Aiutare il settore turistico delle attività extra alberghiere.

- Incentivare l'occupazione giovanile e di soggetti svantaggiati.