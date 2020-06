Anche a Lerici aperto il Centro estivo

Golfo dei Poeti - La scuola paritaria “Carlotta Carpanini Lupi” ha ripreso l’attività in presenza con l’apertura del centro estivo per bambini da 3 a 6 anni. Il progetto educativo, strutturato dallo staff della scuola diretta da suor Cecilia, prevede attività soprattutto all’aperto, nell’ampio giardino panoramico. I bambini frequentanti sono 15 organizzati in tre gruppi, in ossequio alle linee –guida governative. È prevista la frequenza da lunedi a venerdi dalle 8,30 alle 15 con il servizio di refezione. Il centro sarà aperto sino al 31 luglio con turni settimanali ed attività imperniate su temi che variano ogni settimana. Immediata è stata la risposta delle famiglie lericine, che hanno dimostrato di gradire il ritorno dei loro bambini ad attività educative e ricreative insieme ai coetanei, dopo il lungo periodo di isolamento. La direttrice della scuola, le insegnanti, il personale non docente e il consiglio dell’associazione “Carpanini Lupi”, presieduto da Francesca Lupi, hanno lavorato con impegno al progetto, che ha ottenuto l’approvazione del Comune, nella consapevolezza di quanto l’asilo costituisca un importante ausilio alle famiglie. È stato bello per tutti, allievi e docenti, ritrovarsi insieme, e sentire di nuovo il gioioso vocìo dei bambini, simbolo di speranza per la ripresa della vita nella sua semplice ma importante “normalità”.



Eliana Bacchini