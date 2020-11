Anche Lerici ha la sua panchina rossa contro la violenza sulle donne

Golfo dei Poeti - In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata inaugurata ieri a Punta Pertuso la panchina rossa simbolo della lotta contro gli abusi e le violenze di genere con la frase di Rita Levi Montalcini “Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi”. Un'iniziativa fortemente voluta dal Comune di Lerici che ha presenziato con il sindaco Paoletti, con Di Sibio e Toracca a rappresentare la giunta e Nardone per il consiglio comunale. Significativa anche la presenza del Prefetto della Spezia Inversini e della dirigente della Questura della Spezia Listante, così come della Consulta provinciale delle donne con Maria Cristina Failla. Alla cerimonia hanno preso parte anche Bacchini per l'Università delle Tre età di Lerici e Biso per Telethon. La giornata si è poi conclusa in serata con il Castello illuminato di rosso, colore simbolo della lotta alla violenza sulle donne.