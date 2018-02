Amministrativo, ormeggiatore, spiaggista, bagnino, chi vuole fare domanda?

Golfo dei Poeti - La Porto Venere Servizi Portuali e Turistici s.r.l., visto il proprio regolamento per il reclutamento del personale, cerca profili professionali inerenti. In primis un profilo amministrativo capace di una buona conoscenza di contabilità aziendale, in particolare della prima nota ed una buona conoscenza della normativa di riferimento. Dal momento che questo tipo di profilo dovrà essere ricoperto all’interno dello stabilimento balneare in concessione alla società, esso è caratterizzato dall’interazione costante e continua con altri soggetti, in particolare dovrà trattare con i clienti ed occuparsi della gestione degli abbonamenti stagionali e di quelli giornalieri. Apere posizioni anche per le figure dell'ormeggiatore, dello spiaggista, del bagnino.



Potrà dunque presentare la propria domanda con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Porto Venere Servizi Portuali e Turistici S.r.l." Molo Dondero 8; direttamente presso gli Uffici della Società in Molo Dondero, 8 Porto Venere dalle 9 alle 13 (escluso sabato e domenica). La domanda dovrà pervenire entro le 13 del 9 marzo e non farà fede il timbro postale. Per la copertura del posto di in oggetto sono richiesti i seguenti requisiti minimi: cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea; età non inferiore ai 18 anni; Diploma di Scuola media superiore; idoneità fisica all’impiego; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.



I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Domande prive di CV e/o prive della documentazione attestante i requisiti e/o con documentazione non valutabile compiutamente non saranno prese in considerazione. La documentazione pervenuta sarà analizzata e valutata nel rispetto dei criteri di cui alla presente

Selezione, nel rispetto del diritto alla privacy. I candidati potranno segnalare ogni elemento utile alla valutazione della propria candidatura, autocertificando il possesso di requisiti minimi richiesti e di ogni altra circostanza essi ritengano di evidenziare che sia inerente il posto da ricoprire. In particolare verrà valutata, a mezzo colloquio, e sarà oggetto di punteggio, la conoscenza di nozioni base di contabilità, nozioni base di informatica, lingua inglese.



I candidati saranno sottoposti a valutazione da parte di una Commissione appositamente incaricata, che attribuirà il punteggio sulla base di quanto previsto all’art.5 del regolamento di cui sopra. I candidati dovranno presentarsi al colloquio con la Commissione muniti di documento di identificazione legalmente valido. Sono esclusi dalla Selezione i candidati che non si presenteranno nel luogo, data e orario che saranno indicati sul sito web della Società – Sezione trasparenza. La mancata presentazione al colloquio con la Commissione determina l’esclusione del candidato alla selezione. L’esito finale della selezione è inappellabile.



Il personale da assumere sarà inquadrato nell’ambito del CCNL Turismo, nel livello normativo appropriato alla mansione ed in esso definito, con data inizio e fine del rapporto determinato dalla programmazione dei carichi di servizio stagionale. In caso di non accettazione della proposta, il candidato non avrà diritto ad alcuna posizione alternativa e le altre posizioni in graduatoria utile non disporranno di alcuna prelazione a parità di punteggio con terzi.

La società inoltre si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di assumere ad personam eventuali altri candidati non partecipanti alla Selezione qualora le candidature giunte e/o per una mansione specifica abbiano caratteristiche e consistenza tali da non consentire, a giudizio insindacabile della Commissione giudicante, la ottimale copertura delle posizioni con il livello di competenze, motivazioni ed affidabilità richiesti dal servizio. E ciò indipendentemente dal numero di candidature pervenute per le stesse posizioni.



Lo scopo è quello di creare un elenco di persone interessate ad assumere incarichi di lavoro a tempo parziale

e determinato presso la società, stante l’impossibilità di reperire all’interno dell’organico esistente ulteriori e nuove competenze e professionalità.