Ameglia e Lerici, si può tornare a fare il bagno

Golfo dei Poeti - Disco verde da parte di Arpal alla balneazione nei tratti di mare di Ameglia e Lerici, grazie ai risultati positivi degli ultimi prelievi. In questi minuti i sindaci stanno ricevendo le PEC col via libera in modo da procedere rapidamente al ritiro dei divieti. “Siamo contenti che si sia dimostrato un evento sporadico - ha commentato l’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone - “Nel più breve tempo possibile, grazie alla ripetizione delle analisi possiamo garantire la qualità delle nostre acque, che sono anche bandiera blu, e far riprendere l’attività balneare tranquillamente per il resto della stagione. Ringrazio i tecnici di Arpal per la tempestiva e la puntualità nella ripetizione delle analisi, che hanno dimostrato come si sia trattato di un evento assolutamente temporaneo”.