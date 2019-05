Altro che Via della seta, Lerici dedica due giorni ai lager cinesi

Golfo dei Poeti - Sabato 25 maggio e domenica 26 maggio, alle ore 10.30 in Sala del Consiglio, avrà luogo il congresso “La Nuova Via della Seta e gli investimenti cinesi in Italia. I Prodotti dei laogai (lager cinesi) - Sfruttamento del lavoro forzato in Italia e in Cina”.

L'iniziativa, organizzata dalla Laogai Research Foundation Italia Onlus con il patrocinio del Comune di Lerici, si svilupperà su due giorni secondo il seguente programma:

nella mattina di sabato 25 maggio sarà proiettato il film-documentario “Free China – Il coraggio di credere” del pluripremiato regista Michael Pearlman, già protagonista in più di 1.500 proiezioni private in tutto il mondo (al Parlamento Europeo, al Congresso USA, al Parlamento Italiano e al Quartier Generale di Google al Cineforum alla Casa del Cinema a Roma). "Il documentario - spiega la nota diffusa dal Comune di Lerici - svelerà al mondo le diffuse violazioni dei diritti umani che ancora oggi si registrano in Cina e la brutalità di uno Stato autoritario che si accanisce contro qualsiasi credo religioso: tibetani, cristiani, minoranze etniche, oltre cento milioni di praticanti del Falun Gong, migliaia di persone che manifestano il loro dissenso verso il regime e i difensori dei diritti umani e della democrazia. Nel raccontare le coraggiose storie di Jennifer Zeng e Charles Lee, che sono stati perseguitati dal governo cinese per il loro credo spirituale nell’antica pratica di meditazione del Falun Gong, il film documenta la terrificante condizione in cui milioni di cittadini pacifici vengono imprigionati, torturati e sottoposti a lavoro forzato in Cina e, ancor più grave, il prelievo forzato degli organi da prigionieri di coscienza. Attraverso una potente narrazione, “Free China-Il coraggio di credere” evidenzia anche l’importanza di un cambiamento dentro e fuori la Cina, una trasformazione che parte innanzitutto dal cuore delle persone".