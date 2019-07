Alla Vallata si parcheggia senza più bisogno di ticket o smartphone

Golfo dei Poeti - Anche il maxi-parcheggio de "La Vallata", sulla collina sovrastante la Venere Azzurra, sarà servito da EasyPark. Il servizio, attivo a Lerici da luglio 2014 per la sosta su strisce blu, è ora disponibile anche nell'area park a barriera - la parte bassa del posteggio -, gestito da Sviluppo Turistico Lerici e dotato di 163 posti a pagamento. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia, già presente in Italia, nella città di Trieste, e in diverse altre città europee, gli utenti possono comodamente entrare nel parcheggio, senza dover ritirare ticket e nemmeno attivare la sosta tramite smartphone. La modalità di utilizzo del servizio è estremamente semplice: dopo aver inserito nell'app EasyPark la targa del proprio veicolo e flaggato l'opzione "Abilita per parcheggi a barriera CameraPark", l'automobilista può comodamente accedere al "parcheggione" grazie al riconoscimento automatico della targa del veicolo abilitato. La sosta viene infatti attivata all'ingresso con l'apertura della sbarra e termina in modo automatico quando l'automobilista esce dal parcheggio, senza la necessità da parte dell'utente di doversi recare alle casse o chiudere la sosta tramite smartphone. Il costo della sosta, insieme al servizio EasyPark che, nel caso del parcheggio in questione prevede una commissione di 39 centesimi a sosta, verrà addebitato sull'account EasyPark dell'utente. Alla Vallata il parcheggio costa 1.50 euro all'ora (10 euro il giornaliero).



"L'introduzione della tecnologia renderà notevolmente più agevole la modalità di accesso al più ampio e frequentato parcheggio del Comune di Lerici - ha affermato oggi in conferenza stampa il sindaco del Comune di Lerici, Leonardo Paoletti - e soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, renderà più fluido il passaggio dei veicoli in sosia, eliminando le tradizionali fasi dì pagamento. Un servizio importante, che va incontro alla vocazione turistica del territorio del territorio: "Stiamo facendo ciò che è nostre facoltà per introdurre sistemi automatizzati e non, per facilitare l'utente nel pagamenit dovuto per la sosta - ha aggiunto Marco Raiti per Stl -. Siamo fiduciosi che queste innovazioni siano sempre più utilizzate". Cityware Engineering, fornitore dell'infrastruttura osserva, tramite il responsabile commerciale Pietro Scocozza, che l'integrazione con il servizio EasyPark è stata agevolata dalla presenza dei sistemi di riconoscimento automatico della targa nell'impianto già realizzato per l'area di sosta senza richiedere upgrade di tipo hardware ma solamente implementazioni di tipo software. "Da oggi gestire la sosia nel parcheggio "La Vallala di Lerici diventa più facile. Non solo si risparmia tempo per entrare e uscire dal parcheggio, ma viene significativamente ridotto anche il traffico generato dai veicoli in attesa di accedere o uscire dallo stesso", il commento di Giuliano Caldo, General Manager di EasyPark Italia, realtà rappresentata oggi in conferenza stampa da Alessandro Campana e Paolo Pizzoglio.



