Alla Madonna Bianca in battello: gli orari, i costi e le tratte disponibili

Golfo dei Poeti - Sono disponibili gli orari e le indicazioni per l’acquisto dei biglietti per i servizi di collegamento effettuati il 17 agosto in occasione della Madonna Bianca a Porto Venere da parte dei traghetti del consorzio Navigazione Golfo dei Poeti.



Partenze da:



La Spezia h 17.20 – 18.30 – 19.30 – 20.00 – 20.30

Tariffa a persona: adulti € 15,00 – bambini 6-11 anni € 8,00



Lerici h 20.00 – 20.20

Tariffa a persona: adulti € 15,00 – bambini 6-11 anni € 8,00



Cadimare h 20.15

Tariffa a persona: adulti € 12,00 – bambini 6-11 anni € 5,00



Fezzano h 20.30

Tariffa a persona: adulti € 12,00 – bambini 6-11 anni € 5,00



Le Grazie h 20.30

Tariffa a persona: adulti € 8,00 – bambini 6-11 anni € 5,00



Levanto h 19.45

Tariffa a persona: adulti € 30,00 – bambini 6-11 anni € 15,00



Monterosso h 20.10

Tariffa a persona: adulti € 27,00 – bambini 6-11 anni € 15,00



Viareggio h 18.45

Tariffa a persona: adulti € 30,00 – bambini 6-11 anni € 15,00



Marina di Carrara h 19.45 – 20.20

Tariffa a persona: adulti € 27,00 – bambini 6-11 anni € 15,00



Le corse di ritorno per le differenti destinazioni partiranno tra le 22.30 e la mezzanotte (clicca qui per consultare la tabella).



Per informazioni 0187 – 732987