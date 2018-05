Alla Baia Blu la natura ha invaso la spiaggia libera

Estate alle porte, ma la manutenzione è una chimera.

Golfo dei Poeti - I segni di un inverno di mareggiate sono lì, con la stagione praticamente alle porte. Le condizioni della spiaggia libera della Baia Blu sta diventando un caso. Il lato pubblico della spiaggia più vicina alla Spezia è, difatti, da tempo senza padrone, complice il fatto che l’asta per la sua concessione sia andata deserta la stagione scorsa.

Nel frattempo, in balia di tutti e nessuno, le condizioni della spiaggia stanno man mano andando a peggiorare. Parecchi detriti provenienti dal mare stanno andando a depositarsi sulla spiaggia, per non parlare delle condizioni igieniche delle quali alcuni bagnanti si sono lamentati. Una serie di oneri in più per chi prenderà in mano la situazione. La speranza di tutti è che questa storia possa presto raggiungere al risanamento di una situazione che altrimenti rischia di aggravarsi sempre più.