Al via i lavori per collegare Tellaro al depuratore di Camisano

Golfo dei Poeti - Lunedì 22 prenderanno il via i lavori per la realizzazione delle condotte di collegamento fognario del centro storico di Tellaro al depuratore di Camisano.

Al termine di questo intervento tutti i reflui della frazione, che attualmente sacricano in mare, saranno deviati nell'area di Camisano, dove saranno depurati.

“Il corposo intervento porterà notevoli migliorie alle acque di Tellaro e alle vicine spiagge – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo -. Questo rappresenta il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi che si è posta questa Amministrazione relativamente alla gestione degli scarichi fognari. Parallelamente stiamo svolgendo un'attività di controllo su tutti gli edifici del centro abitato della frazione, con l'obiettivo di individuare scarichi irregolari e convogliare quindi tutti i reflui nelle condotte”.

La prima fase di lavoro prevederà la realizzazione di uno scavo su via Fiascherino, nel tratto compreso tra Piazza Rainusso e l'incrocio con via Lawrence, per la posa dei tubi che collegheranno la stazione di pompaggio della Marina con quella intermedia di via Lawrence.

A seguire sarà realizzato il tratto di condotta, con la tecnica della perforazione, dallo scalo della Marina a Piazza Rainusso, mediante apparecchiature posizionate su una chiatta che sarà ormeggiata in banchina.

Il completamento dell'intervento complessivo, comprensivo di scavo e adeguamento degli impianti, è previsto entro la fine dell'anno.

I lavori sono svolti da Acam Acque, nel rispetto di quanto l'Amministrazione aveva fatto inserire nel piano degli investimenti dell'Ato idrico della Provincia.

Nel corso dell'intervento di scavo su via Fiascherino, la viabilità subirà le seguenti modifiche straordinarie:

da martedì 22 fino a mercoledì 30 ottobre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 18:30, sarà interdetto il transito veicolare e la sosta nel tratto compreso tra Piazza Rainusso e il civico n° 21 di via Fiascherino, esclusi sabato e domenica. Nel tratto compreso tra il civico n°21 e via Lawrence sarà istituito un senso unico alternato.

Gli autobus, nelle fasce orarie oggetto di modifica alla viabilità, arriveranno fino all'incrocio tra Via Fiascherino e Via Lawrence. La viabilità pedonale si svolgerà in maniera regolare.