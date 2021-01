Al via i lavori di ripristino della sede stradale in zona “Fontana del Genio”

Golfo dei Poeti - Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di ripristino della sede stradale in zona “Fontana del Genio”, nel tratto che dalle Tre Strade conduce a Pitelli. Il percorso da oltre 10 anni è ridotto a una sola corsia, a causa di alcuni blocchi di cemento posizionati per sorreggere una rete protettiva di contenimento.

Le verifiche effettuate hanno confermato la possibilità di spostare tale rete a monte, liberando la seconda corsia dagli ingombri e rendendola nuovamente percorribile dai veicoli.

Si procederà quindi con l’intervento di pulizia dell’area e con il ripristino del vecchio cordolo a monte, che consentirà di ottenere la larghezza originaria della strada in assoluta sicurezza.

“L’intervento rappresenta il primo passo verso il completamento della messa in sicurezza dell’intero tratto Tre Strade/ Pitelli – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo -. Dopo la sistemazione di via Militare, della frana tra Pozzuolo e le Tre Strade e l’installazione di alcuni tratti di barriera stradale, procediamo oggi con questo intervento fortemente voluto dai cittadini”.

La strada che conduce a Pitelli sarà prossimamente oggetto di ulteriori interventi, che consisteranno nel ripristino di una frana in località Maggiola, nel posizionamento di tratti di barriere stradali di protezione lungo i percorsi, nella manutenzione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche e nel taglio di piante pericolanti che sorgono a bordo strada.

“Riteniamo tali attività fondamentali nel quadro della lotta al dissesto idrogeologico che coinvolge l’intero territorio – aggiunge Russo -. Sono inoltre in fase di elaborazione progettuale gli interventi di messa in sicurezza della strada che, “parallelamente”, conduce a Canarbino.