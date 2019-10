Al Grand Hotel Portovenere 2020 con degustazioni di Olio Dop

Golfo dei Poeti - E’ stata lanciato ieri in occasione dell’evento dedicato all’Olio extravergine Dop Riviera Ligure e del Basilico Genovese Dop una delle novità della stagione 2020 del Grand Hotel Portovenere. Grazie ad un corso di formazione interno lo staff del Palmaria Restaurant seguiranno alcune lezioni di avvicinamento alla conoscenza dell’olio e alle sue caratteristiche organolettiche. Gli incontri formativi saranno tenuti da Francesco Petacco enologo e docente di degustazione olio e vino, nei primissimi mesi del 2020. L’hotel si appresta alla chiusura stagionale il prossimo 3 novembre e riaprirà come di consueto a metà marzo 2020. I clienti internazionali del Grand Hotel nella prossima stagione potranno così assaporare e conoscere le peculiarità degli Oli DOP Riviera Ligure. Cristina Raso Marketing e Comunicazione del Grand Hotel portovenere commenta: “questa iniziativa si inserisce perfettamente all’interno del ventaglio di esperienze dedicate al territorio che da tempo il Grand Hotel e il Palmaria Restaurant organizzano promuovendo la nostra destinazione nel mondo”



L’evento di Sabato è stato un grande successo per Il laboratorio di assaggio e degustazioni presso il Palmaria Restaurant Scuola di Olio” grazie Capo Panel Marco Lucchi, titolare del Frantoio Oleario Lucchi e Guastalli di Santo Stefano Magra.

Tutti pazzi per il Basilico Genovese Dop!”: Francesco Petacco ha illustrato la crescita inarrestabile di un’altra eccellenza ligure partendo dal mito del pesto al mortaio. Con Flavio Corazza hanno potuto percepire la facilità nella creazione del pesto a mortaio.



Il menù della cena a tema creato dalla brigata di cucina, è stato molto apprezzato anche grazie all’abbinamento dedicato al vino a cura dell’azienda agricola Terenzuola.



I piatti sono stati apprezzati e l’abbinamento con il basilico in diverse consistenze ha stupito. Il cannolo dolce con liquore al basilico un successo.