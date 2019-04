Al Fodo, la stamperia segreta dei partigiani meta di una gita

Prossimo appuntamento alla scoperta dei cavanei del Monte Caprione.

Golfo dei Poeti - "Oggi il parco ha voluto ricordare un momento importante per la democrazia del nostro paese. Lo abbiamo fatto con una splendida passeggiata che dalla Serra ci ha portato al Fodo passando per Redarca. Abbiamo ricordato la storia dei partigiani di Lerici che rischiarono la vita per tener alti i valori della rinascita e della democrazia". Così Piero Tedeschi, presidente del Parco di Montemarcello-Magra-Vara, sintetizza l'iniziativa fra natura e memoria. Per chi non lo sapesse quella del Fodo fu una delle due stamperie della Resistenza che aiutarono con i loro messaggi alla sollevazione popolare ed agli scioperi contro il fascismo e l‘occupazione nazista del ‘44. "Ringrazio Anpi e Mario Peoni per la rievocazione storica fatto nel luogo della stamperia e ringrazio altresì le ragazze del centro di educazione ambientale del Parco che durante il percorso hanno ragguagliato sulla biodiversità della nostra splendida natura. Ringrazio anche tutti i partecipanti al percorso accompagnati dalle guardie del parco". E’ iniziata con questa passeggiata la rassegna dedicata alle camminate del Maggio dei parchi, che prevedono molte iniziative tra ambiente, storia, cultura e gastronomia. La prossima il 5 maggio per conoscere i cavanei del monte Caprione con partenza alle 9,30 sempre dalla Serra.