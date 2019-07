Affitto a Lerici, 50mila euro per aiutare a pagarlo

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici ha deciso di impegnare 50mila euro per dare contributi al pagamento degli affitti nel territorio comunale, rivolti a nuclei familiari con Isee complessivo inferiore a 13.099 euro e titolari di contratti di locazione per immobili di non oltre 110 metri quadrati (120 per i le famiglie con più di cinque componenti). Le domande possono essere presentate da oggi, lunedì 8 luglio. Termine di consegna il 7 settembre alle 12.00. La modulistica è disponibile all'Urp (Comune), tutti i giorni dalle 9 alle 12, e allo Sportello cittadinnza (Via Gerini 22), il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12, nonché scaricabile dal sito istituzionale del Comune.