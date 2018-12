Adeguamento sismico da 200mila euro per materna e palestra di San Terenzo

Via alla presentazione delle manifestazioni di interesse.

Golfo dei Poeti - Tempo fino alle ore 12.00 del 2 gennaio per inviare una manifestazione di interesse ad aggiudicarsi i lavori di adeguamento sismico degli edifici che ospitano la scuola materna e la palestra di Via Gozzano a San Terenzo. In ballo oltre 210mila euro di lavori, 200mila euro dei quali soggetti a ribasso. Per farsi avanti occorre inviare la manifestazione di interesse a mezzo Pec, digitalmente firmate, all'indirizzo di posta certificata comunedilerici@postecert.it La durata dei lavori compresi nell’appalto è fissata in giorni 225 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale iniziale di consegna dei lavori. Sono previste consegne parziali al fine di non interferire con l'attività scolastica in corso nei due edifici oggetto di intervento. Modulistica e informazioni sul sito istituzionale del Comune di Lerici.