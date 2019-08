Acam: "Il personale non è stato scortese e non c'è stato alcun difetto di comunicazione"

Golfo dei Poeti - "In merito all'articolo pubblicato sulla vostra testata riguardante lamentele di cittadini fruitori dell’Ecocentro di Scoglietti riferite a modalità applicative delle norme di sicurezza considerate anomale e per le quali sono stati richiesti chiarimenti ad Acam ambiente, il gestore precisa di aver svolto approfondimenti sull’accaduto, accertando che il proprio personale non ha usato termini scortesi o offensivi nel far notare agli utenti la necessità di rispettare le norme di comportamento e le misure di sicurezza del Centro di Raccolta, le stesse chiaramente riportate nel cartello esposto in loco". Lo si legge in una nota ricevuta dalla Direzione di Acam Ambiente.



"Tali norme - proseguono dall'azienda - servono in primis a garantire l’incolumità dei cittadini che accedono ad un’area interessata dalla presenza di rifiuti e attività ad essi connesse, e che, per questo, presenta rischi plurimi (abrasione, taglio, lesioni, scivolamenti), tali da indurre alla massima prudenza. Nel contempo, il personale ha confermato di essere stato fermo nel non derogare da tali norme pur a fronte di veementi rimostranze e proteste di taluni".



"Inoltre - continua la Direzione - non riteniamo di ravvisare alcun difetto di comunicazione tra Gestore e Comune, dato che le Norme di Comportamento e le Misure di Sicurezza sono esposte al pubblico, all’entrata dell’Ecocentro, da almeno 2 anni senza che siano intervenute modifiche suscettibili di informativa. Peraltro il Centro è stato visitato più volte da funzionari e amministratori presenti e passati. Infine è da precisare che le norme richiamate attengono a disposizioni basilari in ordine alla sicurezza, intrinsecamente connesse alla presenza in sé di attività industriali o di servizio. Acam ambiente conferma il suo massimo impegno a vigliare sulla corretta conduzione del centro da parte del proprio personale, chiamato a garantire sicurezza, efficienza e cortesia".