Abbattimenti e potature ai giardini di Lerici

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici, sulla scorta dell'istruttoria del geometra Capozzi, ha affidato alla diatta Agraria Pangallo una serie di interventi ai giardini pubblici di Lerici per la somma di circa 4mila euro. Si tratta di operazioni ritenute dall'ente non procrastinabili, finalizzati sia alla cura del patrimonio, sia alla tutela della sicurezza dei cittadini, come evidenzia la determina di affidamento dei lavori. In particolare, si tratta dell'abbattimento di due piante (una canfora e una palma phoenix) e della potatura di otto palme.