A Porto Venere si gioca a tombola nel carrugio

Golfo dei Poeti - Cinquanta minuti o poco più di puro divertimento per trascorrere diversamente questo 25 aprile che ha costretto tutti in casa. Se in città si canta e si balla sul balcone, a Porto Venere si gioca a tombola. Tenendo mascherine e distanze alcuni prodi portoveneresi hanno gridato i numeri affinché tutti i partecipanti potessero sentire: tutti rigorosamente con le mascherine oppure alla distanza richiesta. Numeri, risate, pronostici sul vincitore e l'effetto-megafono per prendere i numeri giusti e farsi una risata a colpi di quaterna, cinquina e tombola. L'allegra confusione del gioco ha portato tante risate e un po' di simpatia accompagnate anche dal sassofonista "Antò" che strappato gli applausi di tutti. Poco importa sapere chi ha vinto è un'altra curiosa idea per una giornata di festa che il coronavirus obbliga a passare in casa.

La vicenda è rimbalzata qua e là e tutto è stato immortalato da una diretta social... al passo coi tempi. L'autore è un cittadino che ha messo la diretta, visibile pubblicamente, sul suo profilo.