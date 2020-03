A Porto Venere inizia l'attivazione della fibra ottica

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere informa che nei prossimi giorni gli operai di Telecom Italia inizieranno la posa dei cabinet e il collaudo finale della fibra ottica su tutto il territorio comunale.

Appena i lavori e i collaudi saranno terminati potrà iniziare la fase di commercializzazione. "Sarà nostra cura - spiega il sindaco Cozzani - informarvi appena saranno terminate tutte le varie fasi delle lavorazioni. Inoltre comunico che in relazione ai lavori suddetti, Giovedì 2 aprile dovranno essere effettuate delle operazioni di scavo nella zona della foto allegata (Incrocio Via Fontanella - Via Libertà - Strada Provinciale). Pertanto vi preghiamo di spostare gli automezzi presenti e di non parcheggiare fino al termine dei lavori".