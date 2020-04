A Lerici riscaldamenti accesi fino al 3 maggio

Golfo dei Poeti - Con l'ordinanza firmata questa mattina il sindaco di Lerici Paoletti autorizza l'accensione degli impianti termici di riscaldamento su tutto il territorio comunale fino a domenica 3 maggio. I termosifoni potranno essere in funzione per un massimo di 6 ore giornaliere, anche frazionate, con attivazione compresa fra le 6.00 e le 23.00 di ciascun giorno.

Questo a fronte “dell'attuale condizione di forzata permanenza della popolazione presso le proprie abitazioni in conseguenza delle misure di prevenzione imposte dai provvedimenti governativi e comunali”.