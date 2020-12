A Lerici riprendono i mercati, stop a cibo e sigarette all'aperto

Golfo dei Poeti - Il sindaco di Lerici ha firmato ieri l'ordinanza per la ripresa dei mercati sul territorio comunale, che dovranno ovviamente tenersi nerl rispetto rigoroso delle condizioni di sicurezza per il contenimento del viurs.

Il documento sottoscritto da Paoletti vieta inoltre di “fermarsi o sostare lungo la passeggiata a mare nel tratto compreso fra la rotonda Vassallo di Lerici e piazza Brusacà a San Terenzo, dovendo garantire lo scorrimento delle persone nel rispetto della separazione in corsie di marcia ivi predisposte”. Scatta anche il divieto di “fumare all'aperto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico se non in forma statica e garantendo una distanza interpersonale di almeno cinque metri” oltre al divieto di “consumare cibo all'aperto” nelle solite condizioni “fatto salvo per l'utilizzo di panchine o sedute garantendo sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro”. Disposto anche il divieto di fumo nelle spiagge e nelle scogliere naturali e artificiali mentre resta l'obbligo di mantenere in uso la mascherina anche in caso di distanziamento.