A Lerici raccolta dei rifiuti garantita anche a Pasqua

Golfo dei Poeti - In occasione delle festività paquali sarà garantita la raccolta rifiuti. Lunedì 22 Aprile saranno raccolti organico e secco non riciclabile da esporre la domenica sera. Si coglie l'occasione per ricordare che per l'esposizione del secco è necessario utilizzare i sacchetti arancioni conformi, ritirabili dal distributore installato nell'atrio del Comune.



Il centro di raccolta "Scoglietti" rimarrà chiuso nelle giornate di Domenica 21 Aprile, Lunedì 22 Aprile, Giovedì 25 Aprile, Mercoledì 1 Maggio.

Il Centro sarà fruibile nelle giornate di Mercoledì 24 Aprile e Venerdì 26 Aprile dalle 7 alle 12, Sabato 27 Aprile dalle 9 alle 15, Domenica 28 Aprile dalle 14 alle 20.



"Siamo cresciuti molto come comunità e i risultati ottenuti lo dimostrano - commenta il consigliere delegato all'Ambiente Claudia Gianstefani -. Confido nel senso di responsabilità dei nostri concittadini che, rispettando le regole, concorreranno al mantenimento del decoro del paese".