A Lerici arrivano le colonnine per la ricarica di auto elettriche

Golfo dei Poeti - L’Amministrazione comunale di Lerici approva il protocollo di intesa con la Società "Be Charge" per l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche sul territorio comunale.

Dopo l’attivazione, nel 2019, del servizio di trasporto via mare che collega Tellaro e Lerici alla città della Spezia, il Comune aggiunge un nuovo importante tassello al suo progetto di mobilità sostenibile.

“Con questa iniziativa si vuole contribuire ad abbattere l'inquinamento atmosferico legato alle emissioni dei veicoli a combustione interna. Un atto concreto che porta Lerici a compiere un importante passo verso la sostenibilità ambientale, anche in tema di mobilità – commenta l’assessore all’Ambiente Claudia Gianstefani -. Oggi cittadini e turisti sono sempre più attenti alla tematica ambientale e questo intervento concorre, oltre che a dare un utile servizio alla cittadinanza, ad attrarre un turista che vuole soggiornare in un territorio eco-compatibile”.

Le infrastrutture interesseranno inizialmente Lerici, Venere Azzurra, San Terenzo e Tellaro e saranno implementate in futuro, coinvolgendo tutte le frazioni.

Ad ogni punto di ricarica verranno associati due posti auto localizzati in punti strategici del territorio e indicati da un’apposita segnaletica.

Le postazioni saranno individuabili e fruibili attraverso una semplice applicazione, scaricabile direttamente sul proprio smartphone, che copre l’intero territorio nazionale e coinvolge oltre 800 comuni e oltre 30.000 punti di ricarica.

L’energia utilizzata deriverà al 100% da fonti rinnovabili.

“Il Comune di Lerici entra così a far parte di una rete nazionale, rendendosi portavoce di una cultura che fa della tutela ambientale il suo fulcro – aggiunge l’assessore Gianstefani -. In questo modo viene inoltre data risposta alla Commissione Europea, che richiede agli Stati membri di adottare politiche volte a diffondere la mobilità sostenibile al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute e migliorare la qualità dell'ambiente”.

Dalla prossima settimana prenderanno avvio i sopralluoghi per identificare puntualmente gli stalli dedicati, i quali saranno scelti in base alle esigenze tecniche richieste dal progetto e alla loro funzionalità per cittadini e visitatori.