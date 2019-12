A Lerici apre un nuovissimo Conad City

in via petriccioli

Golfo dei Poeti - Un nuovissimo Conad City quello che apre giovedì 12 dicembre alle ore 8.30 in Via Oronte Petriccioli, ad una trentina di metri dal porticciolo e dalla centralissima Piazza Garibaldi. All’inaugurazione è prevista la presenza del sindaco Leonardo Paoletti e del parroco Don Federico per la consueta benedizione. Il nuovo punto vendita apre in sostituzione del vecchio negozio Margherita e con l’obiettivo di riqualificare completamente tutta l’area circostante offrendo ai cittadini e ai turisti ancora maggior qualità e servizio. I locali sono stati rinnovati con una particolare attenzione all’impatto sull’ambiente privilegiando illuminazione a led e le attrezzature di ultima generazione che garantiscono risparmio ed efficientamento energetico.



Il punto di vendita presenta tre casse e dà lavoro a otto persone, che durante il periodo estivo saliranno a dodici. "Abbiamo lavorato molto a questo nuovo punto di vendita e siamo orgogliosi che possa contribuire a dare nuovo spunto a tutta la zona. Vogliamo offrire ai nostri clienti un negozio ancora più rispondente alle aspettative di una clientela sempre più esigente", sottolineano i soci di Conad Nord Ovest Stefania Marchesin e Davide Venturini. "Il negozio offre ancora maggiore assortimento e qualità e pensiamo che l’impegno ed il lavoro fatto verrà apprezzato dai nostri clienti e dunque vi aspettiamo tutti giovedì per l’apertura". Il supermercato Conad City è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 13.