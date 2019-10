"Un milione che poteva essere speso per la Palmaria è finito tutto nel masterplan"

Golfo dei Poeti - "Nonostante la gioia per l'energia inarrestabile del movimento, rimane forte l'amarezza per lo stato della nostra Isola. I Forti sono tutti chiusi e inaccessibili, l'Ostello è chiuso senza apparente motivo, l'Orto botanico (costruito grazie a finanziamenti europei) è in una situazione vergognosa di totale abbandono e degrado". E' il commento del movimento"Palmaria sì, Masterlpan no" che ieri pomeriggio, contanto un centinaio di persone hanno dato una ripulita in autonomia all'isola Palmaria. Oltre all'impegno il gruppo ha maturato anche altre considerazioni contenute in una nota.



"Si aggiunge - scrivono - l'amara constatazione che, negli ultimi due anni, la Regione ha stanziato per l'isola fondi pari ad almeno € 1.140.000, tutti però destinati alla redazione del Masterplan e alle relazioni tecniche per poterlo attuare. Questi che abbiamo sotto gli occhi sono i risultati. Mentre i residenti attendono ancora che venga realizzata la tettoia al Terrizzo, ormai troppe volte promesse".

"L'iniziativa "Palm'aria libera e pulita" di domenica 13 ottobre del gruppo "Palmaria SI Masterplan NO" è stata per noi organizzatori un grande successo - proseguono . Non solo per la soddisfazione di aver raggiunto oltre 100 partecipanti, ma soprattutto per aver unito tante persone interessate alla storia e al futuro dell'isola. Oltre ad aver tolto molti (troppi) rifiuti, abbiamo dimostrato come sia possibile, con semplicità, fruire in modo intelligente e consapevole l'isola. E questo dell'"escursione manutentiva", conoscenza degli ambienti dell'isola e loro pulizia, ne è solo un piccolo esempio".